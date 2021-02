Sicuramente molti di noi il pomeriggio, dopo aver pranzato, si sdraiano sul divano e fanno la cosiddetta pennichella. Qualcuno di noi dorme poco più di mezz’ora, altri invece se la prendono comoda e dormono anche più di due ore. In ogni caso, anche se dormire il pomeriggio ci fa sentire più riposati, il nostro cervello riceve benefici dal pisolino pomeridiano solo se questo dura meno di 30 minuti.

A dimostrarlo è uno studio pubblicato sulla rivista General Psychiatry da un team di scienziati provenienti da vari istituti di ricerca cinesi. Nel loro lavoro, i ricercatori hanno dimostrato che non bisogna sentirsi in colpa se passiamo dalla sedia al divano per fare la nostra pennichella quotidiana. Ciò, perché il pisolino sembra sortisca importanti effetti positivi sul nostro cervello. Nello specifico, il sonnellino pomeridiano sarebbe associato ad un miglioramento dell’agilità mentale, della consapevolezza di noi stessi nello spazio, della fluenza verbale e della memoria operativa.

In tutto ciò, però, c’è un aspetto che deve essere sottolineato. Infatti, il cervello riesce a beneficiare di questi effetti positivi correlati alla pennichella solo se questa non dura più di 30 minuti. Per il loro lavoro, gli scienziati cinesi hanno condotto degli esperimenti su più di 2.000 soggetti over 60 rivelando che questi mostravano migliori performance cognitive rispetto a chi dormiva solo di notte. Inoltre, la ricerca ha anche dimostrato che questo miglioramento delle attività cerebrali si registra maggiormente nei soggetti che non dormono più di 30 minuti, ma che dormono più frequentemente, almeno quattro volte alla settimana.

Dunque, se avete voglia di fare la vostra pennichella, concedetevela senza troppi sensi di colpa. Al risveglio, vi sentirete rinvigoriti e più freschi mentalmente. Ovviamente, però, cercate di non esagerare.