In questi ultimi giorni WindTre ha lanciato alcune nuove offerte che si dimostrano particolarmente convenienti per i nuovi clienti, soprattutto per coloro che decidono di trasferire il numero da altri operatori, come il gestore francese Iliad e gli MVNO. I clienti che attivano una SIM con portabilità del numero, però, non sono gli unici a ricevere delle tariffe vantaggiose. Una delle offerte più recenti, la WindTre Unlimited e-Special Easy Pay, è infatti rivolta esclusivamente ai nuovi clienti di rete fissa che concludono la sottoscrizione del contratto online.

WindTre Unlimited e-Special Easy: Giga illimitati a meno di 10,00 euro al mese!

La nuova offerta WindTre Unlimited e-Special Easy Pay permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

I nuovi clienti di rete fissa, dopo aver portato a termine l’attivazione della tariffa richiesta riceveranno una SIM mobile WindTre da attivare per poter usufruire dei contenuti proposti dalla Unlimited e-Special, la quale prevede un costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese.

L’offerta non è disponibile per tutti gli utenti ma contenuti identici sono proposti dalla WindTre Unlimited Easy Pay. Quest’ultima offerta può essere attivata indistintamente da tutti i nuovi clienti WindTre, i quali potranno ricevere mensilmente Giga illimitati di traffico dati ma dovranno andare incontro a un costo di rinnovo di 29,99 euro al mese.

Entrambe le offerte sono disponibili in versione Easy Pay, dunque, i clienti dovranno sostenere le spese previste tramite: carta di credito, conto corrente o carta conto.