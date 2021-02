WindTre non si ferma e continua la sua campagna promozionale inserendo sempre nuove proposte davvero interessanti. È infatti arrivata Unlimited e-Special Easy Pay una nuova iniziativa per coloro che hanno sottoscritto un contratto online di rete fissa.

WindTre Unlimited e-Special Easy Pay: Giga illimitati a 9,99 euro al mese

Si chiama Unlimited e-Special Easy Pay il nuovo regalo di WindTre che premia alcuni nuovi clienti che hanno attivato un’offerta di rete fissa a casa. Secondo alcune fonti WindTre starebbe sperimentando questa particolare iniziativa.

La SIM in omaggio insieme al modem, se attivata, dà diritto a minuti, 200 sms e Giga illimitati al costo di 9,99 euro al mese. Il cliente aprendo il kit per attivare la rete fissa troverà anche un depliant con le indicazioni della nuova proposta. “Ecco la tua SIM in omaggio! Prima di inserirla nello Smartphone completa l’attivazione su windtre.it/special. Per te un’offerta esclusiva!”.

Ovviamente nessun obbligo di attivazione. Infatti il cliente è libero di decidere come meglio crede, ma vista nel dettaglio, l’offerta sembra essere davvero allettante. WindTre Unlimited e-Special Easy Pay include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili oltre a 200 sms e 5 Giga di traffico internet. Questi ultimi però, una volta attivata l’offerta di rete fissa per la casa, come per magia si trasformeranno in Giga illimitati. Il tutto a 9,99 euro al mese con addebito diretto su carta di credito o conto corrente bancario.

Un’iniziativa interessante che permette a chi ha sottoscritto un’offerta di rete fissa di risparmiare anche con quella mobile. Un’occasione da non perdere visto che solitamente i costi per avere navigazione internet illimitata sono molto più cari e ben lontani da questa cifra.

Inoltre WindTre sta aumentando la copertura 5G su tutto il territorio nazionale quindi la velocità di navigazione promette molto bene. L’operatore arancione sta investendo molto non solo per fidelizzare i suoi clienti, ma anche per ingolosirne di nuovi attraverso nuove offerte e iniziative.