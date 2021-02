WhatsApp: tre funzioni molto utili sono segrete ma gratuite, ecco quali sono

Più volte si è discusso in merito all’incidenza di alcune app di terze parti riguardo a WhatsApp, applicazione che da sempre lascia spazio a tante discussioni. Ovviamente questi arrivano soprattutto in merito allo stupore che i nuovi aggiornamenti portano, a maggior ragione quando si tratta di nuove aggiunte.

Quello che molti utenti non sanno però è che WhatsApp è affiancata magari anche inconsapevolmente da diverse app di terze parti. Queste sono in grado di fornire un numero maggiore di funzionalità proprio riguardo alla nota applicazione di messaggistica istantanea. Se state cercando infatti qualcosa di nuovo potete affidarvi a tre applicazioni esterne che abbiamo testato e che comportano grande utilità.

WhatsApp: esistono tre applicazioni che permettono di avere funzionalità incredibili a disposizione

La prima applicazione che bisogna certamente valutare offre la possibilità di tenere traccia dei movimenti delle persone che desiderate. Si tratta di Whats Tracker, applicazione totalmente gratuita che vi permette di contrassegnare alcuni dei vostri contatti telefonici su WhatsApp e di monitorarli costantemente. Potrete sapere dunque l’orario preciso di entrata o di uscita proprio relativamente a WhatsApp.

Segue poi un’altra applicazione che risulta campionessa in merito alla privacy, prendendo il nome appunto di Unseen. Questa vi consentirà di intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp e di leggerli esternamente, così da non dover entrare per forza nell’App ufficiale. Non risulterete dunque mai online e il vostro ultimo accesso resterà quello vecchio.

Infine chiude WAMR, soluzione che permette di aggirare la funzione di eliminazione postuma dei messaggi di WhatsApp. Grazie a questa potrete infatti recuperare tutti i messaggi eliminati di proposito all’interno delle vostre chat.