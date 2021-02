Da pochissimi giorni è stato presentato in veste ufficiale per il mercato italiano il nuovo top di gamma di casa Xiaomi, ma molto presto vedremo arrivare anche la sua versione mid-range, ovvero lo Xiaomi Mi 11 Lite. Questo device è stato più volte spoilerato, anche se manca ancora qualche dettaglio. In queste ultime ore, in particolare, sono arrivate diverse certificazioni di rilievo.

Il prossimo Xiaomi Mi 11 Lite certificato dalla FCC e dalla Bluetooth SIG

Dopo l’annuncio ufficiale del suo nuovo top di gamma, la ormai nota azienda si appresta a svelare anche la sua controparte medio di gamma. Come già accennato, quest’anno sarà il turno dello Xiaomi Mi 11 Lite e le aspettative su quest’ultimo sono piuttosto alte. Il suo predecessore, ovvero lo Xiaomi Mi 10 Lite, ottenne infatti un grande successo dato dall’ottimo rapporto tra specifiche tecniche e prezzo di vendita.

Ora, però, è il momento di pensare al nuovo modello. Nel corso delle ultime ore sono state ottenute due certificazioni di rilievo, ovvero quella dell’ente FCC e quella dell’ente Bluetooth SIG. Quest’ultima, in particolare, ci ha rivelato soltanto che a bordo ci sarà il Bluetooth in versione 5.2. La prima, invece, ha svelato qualche dettaglio in più. Secondo quanto riportato, la connettività del nuovo device di casa Xiaomi includerà il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS e VoLTE, il chip NFC e il supporto al dual sim.

Vi ricordiamo che lo Xiaomi Mi 11 Lite dovrebbe avere come processore il SoC Snapdragon 732G con in accoppiata almeno 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Per quanto riguarda il display, ci aspettiamo un pannello IPS LCD con un refresh rate da 120 Hz.