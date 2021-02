A novembre, Netflix ha confermato che la serie TV di successo Emily in Paris sarebbe tornata per una seconda stagione. Il titolo ha preso d’assalto il mondo del binge-watching con questa commedia stravagante sul trasferimento di una ragazza americana nella città delle luci. “Emily in Paris risveglia il nostro un senso di avventura”, ha detto Lily Collins. “Quella voglia di perdersi in un altro paese… Quel senso di avventura che penso tutti noi desideriamo ardentemente più che mai.”

Emily in Paris, Lily Collins sulla seconda stagione del titolo di successo Netflix

Nella prima stagione dello spettacolo creato da Darren Star, Emily è incappata in una storia d’amore con il suo vicino Gabriel (Lucas Bravo) e fatto amicizia con Mindy (Ashley Park). Quindi, dal momento in cui la serie è stata rinnovata per una seconda stagione, cosa potrebbe riservare il futuro a Emily?

“Non so cosa stanno scrivendo in questo momento”, ha commentato Lily Collins a proposito della sua storia con Gabriel, “ma penso che sarebbe un po’ presto per Emily chiudere qualcosa. Penso che stia ancora esplorando le prospettive. Onestamente penso che Emily non sappia nemmeno cosa succederà. Deve ancora trovare tutte quelle qualità che sta cercando. Detto questo, la connessione con Gabriel esiste, ma fin quando ci sarà Camille in quel triangolo amoroso, penso che ci siano ancora esperienze da fare, avventure da fare e lei sta ancora trovando se stessa.“

A proposito dell’amicizia con Mindy, invece, Lily Collins ha riferito: “Sono così entusiasta che Mindy si sia trasferita con lei. Non vedo l’ora di vedere, si spera, quale follia ne consegue.”

Lily Collins non vede l’ora di approfondire la storia del suo personaggio. “Nella prima stagione, avevo solo dieci episodi per capire e conoscere davvero i miei nuovi amici al lavoro e chi incontro al di fuori del lavoro, quindi sono entusiasta di immergermi più a fondo in quelle storie precedenti e stringere più legami mescolando i due gruppi di persone che incontro.”

Per quanto riguarda il ritorno sul set, l’attrice ha detto: “Speriamo di tornare presto. Si spera in primavera. Stiamo cercando di andare avanti. Anche in questo caso tutto è in sospeso a causa del Covid. Ci sono così tanti regolamenti in questo momento e vogliamo essere al sicuro.“