La pandemia ha creato non pochi disagi, causando ritardi nelle produzioni ed altri problemi di vario tipo. Molte serie TV Netflix, infatti, hanno dovuto rimandare la data di lancio dei nuovi episodi a causa di ritardi nella produzione. Un esempio? The Witcher.

La seconda stagione di una delle serie TV più popolari ed attese ha avuto non pochi problemi. Nel suo caso, infatti, le riprese sono state interrotte più volte: la prima volta, a causa di casi COVID-19 sul set; la seconda, per un infortunio di Henry Cavill. Il Witcher ha però fatto sapere che la produzione della seconda stagione è continuata senza di lui, in attesa che la ferita che ha subito sul set guarisse completamente. Il ritorno sul set non sembra però essere così lontano. Henry Cavill, infatti, avrebbe ripreso ad allenarsi per tornare più forte di prima.

Sex Education

Nel caso di Sex Education, sappiamo che la produzione della terza stagione ha subito un bel ritardo ed è cominciata nel mese di settembre. Nei nuovi episodi faranno il loro ritorno molti voli familiari, tra cui quello di Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric), Emma Mackey, (Maeve), Aimee Lou Wood (Aimee), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily) e Alistair Petrie (padre di Adam ed ex preside).

Emily in Paris

Stando alle voci attuali, la produzione della seconda stagione di Emily in Paris procede a gonfie vele. Darren Star ha confermato che tutti i membri del cast torneranno per i prossimi episodi: Lily Collins riprenderà il suo ruolo di protagonista, nei panni di una Emily, che “sarà più parte del mondo in cui vive“.