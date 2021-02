L’uva è il frutto della vite e, nello specifico, è un raggruppamento di frutti che costituisce il grappolo. Numerose ricerche scientifiche hanno evidenziato che l’assunzione di uva correla con il miglioramento del funzionamento dell’apparato cardiovascolare e di numerose altre funzioni all’interno del nostro corpo. Oggi, alcuni scienziati hanno dimostrato che questo frutto possiede delle proprietà che gli consentono di proteggerci dal rischio di sviluppare il melanoma, il cancro della pelle.

Lo studio che descrive queste straordinarie proprietà dell’uva è stato pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology da un team di ricercatori dell’Università dell’Alabama (Birmingham). Nello specifico, gli studiosi americani hanno eseguito delle sperimentazioni nel corso delle quali hanno notato che i soggetti che consumavano uva mostravano una resistenza più efficace alle scottature solari. Inoltre, questi stessi soggetti presentavano anche una riduzione significativa dei marcatori di danni provocati dalla luce ultravioletta a livello cellulare.

In particolare, i ricercatori hanno somministrato a vari partecipanti circa 2,25 tazze di uva in polvere al giorno per 14 giorni. Successivamente misuravano l’efficacia della resistenza della pelle dei soggetti partecipanti alla luce UV sia prima che dopo aver assunto l’uva. Essi hanno notato, con grande sorpresa, che l’uva aveva un effetto fortemente protettivo nei confronti dei raggi ultravioletti provenienti dal Sole. Dunque, questo studio conferma il forte effetto fotoprotettivo di questo frutto. Ciò vuol dire non soltanto che l’uva può proteggerci dalle scottature correlate all’esposizione ai raggi solari, ma anche dal cancro alla pelle che potrebbe insorgere a seguito di danni al DNA causati dall’eccessiva esposizione a questa forma di radiazioni elettromagnetiche.