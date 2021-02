Unieuro chiude oggi una campagna promozionale di altissima qualità, il volantino ideale che può aiutare gli utenti a mettere le mani su prodotti di livello elevato, senza costringerli a spendere cifre maggiori delle aspettative o di quanto il mercato è attualmente in grado di offrire.

Il volantino nasce, come di consuetudine, per essere raggiungibile in ogni punto vendita in Italia, o anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che opteranno per un acquisto sfruttando l’e-commerce, potranno godere della spedizione gratuita presso il domicilio, a patto che comunque l’ordine sia di valore immediatamente superiore ai 49 euro.

In aggiunta, nell’eventualità in cui si fosse interessati alla rateizzazione, è sempre possibile fare affidamento sul Tasso Zero, in modo da ripagare il dovuto in 10 o 20 rate mensili senza interessi.

Unieuro: queste sono le offerte di oggi

Unieuro ha in serbo per gli utenti offerte assolutamente da non perdere, basti pensare al Samsung Galaxy Note 20, lo smartphone che tutti hanno desiderato a lungo negli ultimi mesi del 2020, finalmente acquistabile con un esborso finale che si aggira attorno ai 729 euro.

L’alternativa più economica è invece rappresentata dall’ottimo Motorola Edge 5G, un modello disponibile dalla primavera dell’anno passato, deprezzato a lungo andare ma ancora in grado di garantire ottime prestazioni generali, la richiesta del momento si aggira attorno ai 379 euro.

Tutti gli altri sconti inclusi nel volantino Unieuro li potete scorrere aprendo le pagine che abbiamo deciso di inserire direttamente nel nostro articolo.