Gli utenti TIM gioiscono di fronte alla possibilità di ricevere Giga Illimitati grazie ad una promozione concessa a basso prezzo dall’operatore telefonico. Quasi Gratis grazie ad una nuova iniziativa ad personam che premia la fedeltà degli adepti allo storico fornitore di servizi mobile. Stanno inviando i nuovi SMS attraverso cui si informa la gentile clientela della possibilità di estendere il proprio piano dati all’infinito con una spesa minima. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

TIM: il regalo è arrivato per molti utenti che ottengono Giga Illimitati a costo quasi zero

Potrebbe passare per una bufala ma la comunicazione conferma che si tratta di una notizia vera. Il messaggio è inequivocabile ed annuncia l’opportunità di navigare ed usare app senza il pensiero di finire i Giga della propria promozione da un momento all’altro. TIM Giga Illimitati White, infatti, regala un piano senza fine con l’opzione aggiuntiva già inclusa per avere ulteriori 3 Giga in più per la navigazione in roaming UE. Questo il messaggio in arrivo:

“In esclusiva PER TE Giga illimitati a soli 4,99 euro al mese! Per info e condizioni, anche sui contenuti utilizzabili in UE, e per attivare online vai su on.tim.it/giga_illimitati altrimenti rispondi SI a questo messaggio”.

Si tratta di una promo TIM esclusiva concessa espressamente ad alcuni utenti che possono averla al modico prezzo di soli 4,99 euro al mese oltre il costo della tariffa scelta in precedenza. La navigazione si intende valida entro i confini della buona fede per 600 Giga al mese fino alla velocità massima garantita di 30 Mbps.

Dopo la richiesta di attivazione occorre attendere l’SMS di conferma. A titolo di cronaca si ricorda che ulteriori opzioni parallele si configurano nelle versioni con Giga Illimitati delle categorie Red, Black, Silver e Gold le cui condizioni sono espresse all’interno del sito ufficiale.