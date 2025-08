TIM, in promo l’opzione aggiuntiva TIM Giga illimitati 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibile una nuova super opzione aggiuntiva. Ci stiamo riferendo all’opzione denominata TIM Giga Illimitati 5G. Quest’ultima consentirà ai già clienti dell’operatore di ottenere dunque giga senza limiti per navigare con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore, ma alla massima velocità disponibile, quindi con il 5G Ultra di TIM.

TIM, arriva la nuova opzione aggiuntiva denominata TIM Giga Illimitati 5G

L’operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibile la nuova opzione aggiuntiva denominata TIM Giga Illimitati 5G. Come già accennato in apertura, quest’ultima permetterà agli utenti di ottenere giga senza limiti ma non solo. Questi saranno infatti validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore TIM alla massima velocità disponibile, ovvero con il 5G Ultra di TIM.

L’opzione aggiuntiva in questione era già stata proposta qualche tempo fa dall’operatore. Ora però è tornata nuovamente a disposizione dei già clienti dell’operatore telefonico. Questa volta, gli utenti potranno averla ad un costo pari a 4,99 euro. L’operatore ha deciso di non apportare nessun costo per l’attivazione dell’opzione TIM Giga Illimitati 5G.

Si tratta di un’opportunità unica per tutti coloro che non si accontentano e che vogliono navigare in internet 5G alla massima velocità disponibile messa a disposizione da TIM. Ricordiamo comunque che l’operatore ha al momento disponibile un vasto catalogo di offerte di rete mobile comunque interessante. Tra le offerte attualmente disponibili c’è quella denominata TIM Young. Quest’ultima , come lascia intuire il nome, è riservata agli utenti con una età non elevata, cioè fino ai 30 anni. Il duo bundle include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 GB da utilizzare per navigare con il 5G Ultra di TIM e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo per questa offerta è pari a 9,99 euro al mese.