Più volte è capitato che ‎WhatsApp abbia riportato alcuni aggiornamenti in grado di stravolgere alcune funzioni o di aggiungerne delle altre.

Questa caratteristica fa parte della politica della nota applicazione di messaggistica istantanea, la quale in questo modo è riuscita ad allontanare ogni forma di concorrenza. Durante gli anni infatti nessuno è riuscito ad avvicinarsi più di tanto a WhatsApp, piattaforma che continua a migliorare grazie ai suoi aggiornamenti. Uno di quelli che più hanno scosso il mondo della messaggistica è stato quello riportato qualche anno fa, il quale da allora permette di cancellare un messaggio anche se già recapitato al destinatario. In molti però si sono sempre chiesti se fosse possibile aggirare questa funzionalità, la quale può essere anche portatrice di dubbi per coloro che ritrovano il messaggio eliminato in chat.

WhatsApp: adesso è possibile recuperare tutti i messaggi cancellati di proposito dalla chat

Stando a quanto riportato ultimamente, ci sarebbe una nuova applicazione molto interessante che permetterebbe di recuperare i messaggi eliminati di proposito da WhatsApp. Tutto ciò permetterebbe dunque di ovviare alla funzionalità che ne permette la cancellazione postuma.

Gli utenti potranno dunque affidarsi alla nuova piattaforma di terze parti chiamata WAMR, la quale permette infatti di recuperare tutto. Basta scaricare l’app e lasciarla attiva in background affinché questa possa immagazzinare le notifiche in arrivo con il relativo contenuto al seguito.

In questo modo avrete sempre un resoconto in merito a tutto ciò che vi arriva, anche nel momento in cui il vostro interlocutore dovesse decidere di eliminare il messaggio prima che voi lo leggiate.