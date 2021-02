A pochi giorni dall’arrivo sui mercati internazionali di Xiaomi Mi 11, il flagship presentato in Cina lo scorso 28 dicembre riceve un importante aggiornamento dedicato principalmente alla fotocamera.

L’aggiornamento, che porta MIUI alla versione 12.0.19.0.RKBCNXM pesa circa 230 MB e può essere scaricato via OTA, attraverso le Impostazioni dello smartphone. Scopriamo le novità.

Xiaomi Mi 11 riceve un miglioramento della fotocamera

Con la ROM 12.0.19 stabile, ovviamente in versione cinese, viene introdotta la funzione automatic combo moves dedicata ai gamer. Pensata soprattutto per i giochi di combattimento, la funzione permette di realizzare mosse complesse con un solo click, un considerevole vantaggio soprattutto per i giocatori meno esperti.

La novità più importante è però dedicata al comparto fotografico con numerose ottimizzazioni della qualità delle immagini acquisite e un miglioramento generale della qualità di scatto. Risolto anche un problema che causava un riavvio anomalo della partizione virtuale AB, provocando un errore nell’avvio della procedura di aggiornamento. È possibile che i miglioramenti introdotti, in particolare quelli dedicati alla fotocamera, siano già inclusi nella release iniziale della ROM globale, che spesso riceve in leggero ritardo le novità testate nella ROM cinese.

L’appuntamento con la presentazione della versione globale di Xiaomi Mi 11 è per l’8 febbraio, ma nei giorni successivi potrebbe essere presentata, stavolta in Cina, la versione Pro del nuovo flagship, che promette soluzioni ancora superiori. In arrivo, ma non ci sono ancora indicazioni precise, Xiaomi Mi 11 Lite e Xiaomi Mi 11 Ultra.