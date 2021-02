Anche nel mese di Febbraio non mancheranno le grandi offerte per gli abbonati di Sky. La pay tv satellitare come sempre vuole premiare la fiducia e la fedeltà dei suoi clienti: per questa ragione anche nelle prossime settimane ci sarà un triplo regalo dedicato agli abbonati storici. Le promozioni che ora andremo ad elencare saranno disponibili per chi ha completato l’iscrizione alla piattaforma Extra.

Sky, le migliori offerte di Febbraio per i clienti più fedeli

La prima promozione di Sky riguarda il nuovo servizio Sky WiFi. La pay tv satellitare, come risaputo, è ora presente anche nel settore della telefonia fissa. I clienti più fedeli avranno la possibilità di attivare una delle tariffe, beneficiando di un periodo di abbonamento a costo zero. Le offerte per la Fibra ottica sono gratuite per sei mesi per gli utenti da almeno sei anni. Ci sarà un mese di sconto invece per chi è abbonato da almeno un anno.

Anche a Febbraio continueranno poi le offerte per l’acquisizione del decoder di nuova generazione, Sky Q. Il device avrà un costo pieno di 29 euro, con una riduzione sul listino di ben 70 euro per i clienti da almeno sei anni.

La terza occasione degli utenti Sky riguarda il ticket Intrattenimento Plus. Il ticket che comprende Netflix, con tutte le sue serie tv e film, sarà gratuito per il primo mese. Come per le precedenti occasioni, anche in questo caso sarà necessaria l’iscrizione alla piattaforma Extra. Gli utenti inoltre dovranno avere un piano attivo da almeno un anno.