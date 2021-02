Le offerte della gamma Combo e della gamma Illimitato, proposte dall’operatore virtuale Digi Mobil con prezzi che partono da 5 euro al mese, sono state prorogate ulteriormente fino alla fine di Febbraio 2021.

Si ricorda che Digi Mobil è un operatore di rete mobile virtuale di tipo Full MVNO che fa parte del gruppo rumeno RCS & RDS, multinazionale appartenente al settore delle telecomunicazioni nell’Europa orientale. Ricordiamoci insieme cosa prevedono le due offerte.

Digi Mobil proroga Combo ed Illimitato fino alla fine del mese di febbraio 2021

Come già raccontato, a partire dal 17 Gennaio 2021 l’operatore ha avviato il processo per la sostituzione progressiva della sua rete di appoggio, passando così dalla copertura di TIM a quella di Vodafone. Il processo di cambio rete è automatico e si protrarrà fino a Febbraio 2021, coinvolgendo anche i già clienti Digi Mobil, senza che questi debbano cambiare la SIM, in quanto Digi è un operatore di tipo Full MVNO.

Le offerte prorogate fino alla fine del mese appena iniziato, possono essere attivate direttamente online e sono disponibili sia per i nuovi che per i già clienti dell’operatore. La SIM ha un costo standard di 10 euro, a cui va aggiunto il costo del primo mese anticipato dell’offerta scelta. E’ previsto un costo di spedizione di 10 euro. Cominciando con le offerte Combo, sono previste quattro diverse combinazioni, con un bundle variabile di minuti e Giga, minuti illimitati verso numeri Digi Mobil in Italia, Romania e Spagna e chiamate verso destinazioni internazionali. Partono da 5 euro al mese ed arrivano a 20 euro al mese.

Passando invece alla gamma Illimitato, le offerte previste sono sempre quattro e prevedono tutte minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati verso numeri della rete Digi in Italia, Romania e Spagna, e infine anche un bundle variabile di Giga. Anche in questo caso partono da 5 euro al mese ed arrivano a 20 euro al mese. Per scoprirle nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.