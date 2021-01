Il browser web Vivaldi ha rivoluzionato ancora una volta il modo di navigare online. Con l’ultimo update arriva una feature tanto semplice quanto geniale che cambia drasticamente l navigazione a schede.

Vivaldi ha introdotto nelle scorse versioni la feature Tab Stacks che permette di raggruppare e gestire le tab in maniera avanzata. Ma ora, con la nuova release 3.6, arriva la funzionalità chiamata Two-Level Tab Stacks che migliora ulteriormente la gestione.

Le schede di navigazione possono essere posizionate su due livelli facilitando così la ricerca di informazioni particolari e raddoppiando lo spazio a disposizione. Infatti, gli utenti spesso aprono nuove schede per consultare in seguito gli articoli o le pagine che ritengono interessanti. Alla lunga, questa operazione crea confusione e diventa difficile ritrovare una scheda in particolare tra le tante aperte.

Vivaldi 3.6 migliora drasticamente la navigazione web a schede

Grazie alla feature Two-Level Tab Stacks, Vivaldi diventa il primo browser ad implementare una soluzione del genere. L’utilizzo di schede su PC e notebook diventerà molto più funzionale e facile da gestire.

In un periodo in cui lo smart working sta diventando sempre più fondamentale, migliorare l’usabilità del browser è diventato estremamente importante per Vivaldi. Per abilitare la feature basta recarsi nelle impostazioni e il gioco è fatto. Ovviamente, come sempre, è lasciata piena libertà agli utenti su come e quando utilizzare il Two-Level Tab Stacks grazie a varie personalizzazioni.

Per provare tutte le novità introdotte da Vivaldi 3.6, è possibile scaricare il browser per PC dalla pagine ufficiale. In alternativa è presente anche una versione ottimizzata per Android scaricabile direttamente dal Play Store.