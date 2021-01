Nintendo ha finalmente rilasciato un nuovo aggiornamento per Animal Crossing: New Horizons, aggiungendo tanti nuovi oggetti ed eventi per prepararci alla festa più colorata dell’anno: il Carnevale!

Animal Crossing: New Horizons, prepariamoci al Carnevale con questo update

A partire da oggi, è possibile scaricare gratuitamente l’aggiornamento di febbraio dedicato ad Animal Crossing: New Horizons. L’update ha introdotto tante novità, tra cui l’evento di Carnevale, nuove emozioni, vestiti e articoli stagionali. Anzitutto, per prepararci al Carnevale nei migliori dei modi, Nintendo ha deciso di farci un bel regalo: delle coloratissime Maracas da scuotere nel giorno più divertente dell’anno, a ritmo di musica e piume danzanti. L’evento si terrà il prossimo 15 febbraio.

I nuovi articoli, invece, saranno disponibili dal 1 ° febbraio. Quel giorno, nuovi vestiti a tema potranno essere acquistati al negozio di Ago & Filo, mentre alla Bottega di Nook saranno disponibili cuori di cioccolato e bouquet a forma di cuore. L’evento di Carnevale vede l’arrivo sull’isola del personaggio Pavao e consisterà, in parole povere, nel catturare quante più piume possibili. Le piume potranno poi essere scambiate con Pavao in cambio di oggetti a tema.

Animal Crossing: New Horizons è stato rilasciato a marzo dello scorso anno, quindi la maggior parte delle principali festività sono ormai state celebrate e note ai giocatori che hanno acquistato il titolo non appena è uscito. Nintendo si è sempre impegnata nell’offrire aggiornamenti per il titolo, quindi sarà interessante vedere cosa riserva il futuro. Ricordiamo, tra l’altro, che a marzo verranno aggiunti anche oggetti a tema Super Mario, e noi non vediamo l’ora di scoprire di cosa si tratti!