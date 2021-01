Expert rinnova la propria campagna promozionale apportando importanti modifiche al volantino visto nelle scorse settimane, in questo periodo sarà possibile pensare di mettere le mani su grandissimi prodotti, a prezzi sempre più bassi.

Gli acquisti, a differenza di quanto visto ed apprezzato in passato, potranno essere completati solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Coloro che supereranno i 299 euro di spesa avranno l’opportunità di richiedere la rateizzazione senza interessi (Tasso Zero), con pagamento in 20 o 30 mensilità.

Expert: ecco le migliori occasioni

Osservando da vicino il segmento degli smartphone, notiamo la presenza di ottime soluzioni altrettanto economiche, quali sono ad esempio Huawei Y6p, in vendita a 119 euro, Oppo A15 a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro, Samsung Galaxy A12 a 184 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Realme 7 Pro a 299 euro, Xiaomi Redmi 9 a 139 euro, Motorola Moto G9 Power a 199 euro, Oppo A73 a 269 euro, Motorola Moto E6s a 109 euro, LG K42 a 149 euro o Huawei P Smart 2021 a 199 euro.

Se interessati invece al segmento dei wearable, non dovete assolutamente mancare Samsung Galaxy Fit 2 a 39,90 euro, Huawei Watch GT 2 a 149 euro o Samsung Galaxy Watch 3 a 329 euro.

Naturalmente all’interno del volantino Expert sono disponibili altri sconti molto interessanti, con prezzi alla portata della maggior parte di noi su tecnologia, elettrodomestici o accessori per la casa. Per godere di una visione d’insieme dell’intera campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale.