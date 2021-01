Nel corso di questi ultimi giorni i clienti Iliad hanno avuto dei tafferugli digitali con il segnale di rete del del gestore. La linea è andata in blocco con gli utenti amareggiati per la mancanza di Internet e contatti tramite chiamate ed SMS. Ad ogni modo la situazione si è risolta per il meglio con l’operatore che ha continuato a garantire il servizio con le 3 offerte migliori da attivare con nuovo numero o portabilità. Ecco come ottenere trasparenza e massimo rapporto qualità/prezzo con le seguenti tariffe.

Iliad torna in gioco: adesso ci sono 3 promo da attivare al miglior prezzo

Il successo di Iliad Italia non può essere messo in discussione. La linea del “per sempre” funziona con prezzi bloccati e massima convenienza sotto tanti fronti, a partire da quello dei servizi. Su questa importante base si fondano le tariffe top che si rispecchiano in:

Iliad VOCE

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili SMS illimitati verso tutti

verso tutti 40MB di traffico dati sotto rete 4G con Hotspot incluso

di traffico dati sotto rete 4G con Hotspot incluso COSTO: 4.99€ al mese

DOVE ATTIVARLA: ONLINE o NEGOZIO

COSTO di attivazione + SIM: 9.99€

GIGA 50

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili SMS illimitati verso tutti

verso tutti 50GB di traffico dati sotto rete 4G con Hotspot incluso

di traffico dati sotto rete 4G con Hotspot incluso COSTO: 7.99€ al mese

DOVE ATTIVARLA: ONLINE o NEGOZIO

COSTO di attivazione + SIM: 9.99€

GIGA 40

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

SMS illimitati verso tutti

verso tutti 40GB di traffico dati sotto rete 4G con Hotspot incluso

di traffico dati sotto rete 4G con Hotspot incluso COSTO: 6.99€ al mese

DOVE ATTIVARLA: ONLINE o NEGOZIO

COSTO di attivazione + SIM: 9.99€

Nel corso di questi giorni è boom di attivazioni e richieste di portabilità da altri operatori reali come TIM, Vodafone e WindTre oltre che operatori virtuali. La convenienza non ha mai fine con Iliad.