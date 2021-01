L’operatore virtuale Digi Mobil ha annunciato una modifica delle condizioni generali di contratto, già in vigore per le nuove attivazioni a partire dallo scorso 22 Gennaio 2021.

Per i già clienti invece, saranno in vigore da Febbraio 2021. La novità arriva dopo l’avvio del passaggio progressivo dalla rete TIM alla rete Vodafone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Digi Mobil comunica le nuove condizioni contrattuali da febbraio 2021

A rendere nota la notizia è stato l’operatore virtuale presente in Italia da oltre 10 anni e appartenente al gruppo rumeno RCS&RDS lo scorso 22 Gennaio 2021, con una comunicazione ufficiale pubblicata sul suo sito web denominata “Modifica delle ‘Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile prepagati e aggiornamento della Carta dei Servizi“. Inoltre, i Clienti Digi interessati dalla suddetta variazione, saranno informati con una comunicazione inviata tramite SMS.

L’informativa si rivolge in particolare ai già clienti Digi Mobil che hanno attivato il servizio di telefonia mobile prepagato fino al 21 Gennaio 2021. Per questi clienti, infatti, le nuove “Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile prepagati” e la nuova “Carta dei servizi 2021” entreranno in vigore a partire dal 22 Febbraio 2021. I documenti in questione sono scaricabili e consultabili sul sito dell’operatore, nella sezione di Assistenza e Supporto nella pagina delle Info Utili.

Per i già clienti alla data del 21 Gennaio 2021, le nuove condizioni contrattuali sostituiranno dunque le precedenti a decorrere dal 22 Febbraio 2021. Per quanto riguarda invece tutti i nuovi clienti Digi Mobil che acquistano una SIM a partire da oggi, 22 Gennaio 2021, le nuove condizioni si applicano con efficacia immediata, a decorrere proprio dalla giornata odierna. L’operatore “nell’ottica di trasparenza e chiarezza delle informazioni“, le modifiche intervenute si inseriscono nell’ambito del piano di ammodernamento tecnico della rete e degli aggiornamenti resi necessari dal corretto uso della SIM.