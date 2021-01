Il mondo del Dark Web si muove seguendo i nostri passi, ma in maniera silenziosa e celata, mostrando di sé una minuscola parte. Al suo interno si diramano azioni illegali, così come le vendite e i video occulti. Per acquistare una carta di credito, per esempio, possono bastare anche piccole somme (11 centesimi o qualche dollaro per ottenere un intero pacchetto di dati personali). Ma ai ricercatori di Comparitech non sfugge nulla e così hanno analizzato gli annunci di oltre 40 marketplace del dark web, creando un vero e proprio listino di identità rubate, carte di credito e account Paypal.

Carte di credito: un mondo sotterraneo davvero pericoloso