Comet continua a sorprendere le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di un volantino che vuole assolutamente dire la sua, proponendosi come la più valida alternativa agli sconti di Unieuro e similari.

Il risparmio è incredibile, prima di tutto perché è possibile accedervi indistintamente dalla provenienza, ciò sta a significare che i prezzi sono bassi sia sul sito ufficiale, che in ogni negozio. Il plus è inoltre garantito dalla possibilità di godere della spedizione gratuita al domicilio, nel momento in cui verranno spesi più di 49 euro, indipendentemente da cosa acquisterete.

Comet: questi sono gli sconti da non perdere

Il prodotto che rappresenta maggiormente il volantino Comet è sicuramente l’Apple iPhone 11, un modello che è stato recentemente surclassato dalla nuova versione, quale è l’iPhone 12, ma che comunque risulta essere valido ed in grado di garantire prestazioni eccellenti, per un prezzo finale di 649 euro.

Le alternativa sono tutte rappresentate da modelli con sistema operativo Android, la cifra massima corrisponde a 269 euro per il Galaxy A51, per il resto si potrà godere di Galaxy A31, Galaxy A20s, Oppo A53s, Oppo Reno 4Z 5G, Oppo A15, LG K42, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9, LG K22 o simili.

Per approfondire la conoscenza con il volantino Comet, dovete decidere di aprire le pagine che abbiamo inserito direttamente nell’articolo, in questo modo scoprirete ogni singolo prezzo basso, ed accederete ai migliori prodotti in circolazione.