Resident Evil Village è il prossimo capitolo del franchise survival-horror di Capcom e pare proprio che il gioco introdurrà un nuovo tipo di nemico che Ethan Winters dovrà affrontare. Durante il Resident Evil Showcase di ieri, è stato rivelato un nuovo nemico che potrebbe prendere il posto degli zombi.

Resident Evil Village rivela un nuovo spaventoso tipo di nemico

Nel filmato che è stato rilasciato, Ethan riesce a sbarazzarsi dei nemici dall’aspetto fragile con denti extra affilati. Tuttavia, a differenza degli zombi, questi nemici non sembrano usare i denti come modo principale per attaccare; invece, brandiscono effettivamente le spade! Capcom non ha rivelato il nome di questo nuovo tipo di nemico, ma sembrano piuttosto inquietanti!.

Resta da vedere se queste creature prenderanno o meno il posto degli zombi tradizionali, ma sembra probabile. Questa non sarebbe la prima volta che gli zombi vengono sostituiti con un diverso tipo di nemico; Resident Evil 4 in particolare li ha sostituiti con Los Ganados, e i giochi successivi hanno introdotto allo stesso modo nuovi nemici. È difficile dire quale possa essere il background di questi personaggi e se abbiano o meno qualche connessione con il Molded di Resident Evil 7.

Tuttavia, sembra esserci un legame tra i cattivi di Village e quelli di Resident Evil 7: nel filmato di ieri, Lady Dimitrescu cita un legame familiare con il clan Baker, riferendosi a suo “fratello”. Fino a quando Capcom non rivelerà ulteriori informazioni, è difficile capire di che connessione si tratti. Dimitrescu non sembra essere il cattivo principale del gioco, quanto invece dovrebbe essere qualcuno di nome Madre Miranda, che potrebbe essere la responsabile di quello che sta succedendo.

Il Resident Evil Showcase ha fornito molte più informazioni sul prossimo gioco della serie, ma ci sono ancora alcuni misteri! I fan avranno la possibilità di scoprire di più quando Resident Evil Village uscirà il prossimo 7 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.