Si è tenuto ieri l’evento SONY, nel corso del quale il colosso nipponico non solo ha rivelato alcuni dei giochi che saranno disponibili al lancio della nuova console e quelli che arriveranno negli anni a seguire, ma ha anche mostrato – quasi inaspettatamente – l’aspetto della tanto attesa PlayStation 5.

E diciamocela tutta… a noi il suo design ha colpito molto. La console conserva un aspetto futuristico e riprende i colori ed alcune caratteristiche del controller presentato da SONY un po’ di tempo fa. All’alternanza bianco-nero si contrappone il blu elettrico della luce LED, con un corpo verticale avvolto in una cornice bianca più bombata nella parte inferiore. Tra l’altro, PlayStation 5 sarà disponibile in ben due varianti, e da ciò ne consegue anche un piccolo cambiamento estetico della console. Nello specifico, sarà disponibile un modello con un’unità Ultra HD Blu-Ray disc, e questa presenta una bombatura più ampia per ospitare l’unità disco; ed un modello digitale, privo dunque di questa unità, e che presenta di conseguenza una bombatura più sottile.

SONY ha anche commentato questa scelta, con un post condiviso sul Blog di PlayStation al termine dell’evento: “Al momento del lancio, PS5 sarà disponibile in due varianti: un modello standard con un’unità Ultra HD Blu-ray disc e un modello digitale privo di unità disco. L’esperienza di gioco su PS5 sarà la stessa, quindi starà a te scegliere. Anche se ci sono delle piccole differenze nell’aspetto di ciascun modello, in linea generale desideravamo offrire una console con un design grintoso, straordinario e diverso da qualsiasi generazione precedente di PlayStation.”

Oltre ciò, sono stati mostrati anche gli accessori supportati dalla console, ovvero una stazione di ricarica per i controller, una camera HD, un telecomando per il controllo remoto e delle nuove cuffie Wireless Pulse 3D.

PS5, giochi annunciati ed esclusive SONY

Passando ai giochi, sono stati svelati diversi titoli esclusivi, tra cui:

Altri giochi annunciati e in arrivo su PS5 (non tutti saranno disponibili sin dal day One) sono: