Apple watchOS 7.3 nelle mani dei tester, ecco le novità

Apple ha rilasciato oggi la versione Release Candidate di watchOS 7.3, adesso nelle mani degli sviluppatori che dovranno testarla. L’aggiornamento introduce diverse novità interessanti.

watchOS 7.3 aggiunge la nuova funzione “Time to Walk” per gli abbonati Apple Fitness+, introducendo un’esperienza audio nell’app Allenamento in cui gli ospiti condividono storie stimolanti mentre cammini. La funzionalità ECG si sta espandendo in Giappone, Mayotte, Filippine e Tailandia, mentre le notifiche sul ritmo cardiaco irregolare stanno per arrivare in Giappone, Mayotte, Filippine, Taiwan e Tailandia.

L’aggiornamento introduce anche un quadrante Unity ispirato ai colori della bandiera pan-africana, con forme che cambiano durante il giorno mentre ti muovi, creando un quadrante unico. L’update ha anche corretto un bug che avrebbe potuto causare il blocco del Centro di controllo e del Centro notifiche quando Zoom è abilitato. Di seguito sono riportate le note di rilascio complete:

watchOS 7.3 include nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug, tra cui:

– Quadrante Unity: ispirato ai colori della bandiera pan-africana, le forme cambiano durante il giorno mentre ti muovi creando un quadrante unico solo per te

– Time to Walk per gli abbonati Apple Fitness+: un’esperienza audio nell’app Allenamento in cui gli ospiti condividono storie stimolanti mentre cammini

– App ECG su Apple Watch Series 4 o versioni successive in Giappone, Mayotte, Filippine e Tailandia

– Notifiche di ritmo cardiaco irregolare in Giappone, Mayotte, Filippine , Taiwan e Thailandia

– Risolto un problema per il quale il Centro di controllo e il Centro di notifica potevano non rispondere quando Zoom è abilitato

Il rilascio di watchOS 7.3 è atteso per la prossima settimana.