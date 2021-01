Netflix è la popolare piattaforma di streaming multimediale che negli ultimi anni ha dimostrato di occupare un ruolo di assoluto protagonista nel suo settore.

Il 2020 si è chiuso con un nuovo e importante traguardo per il servizio. Il traguardo è stato raggiunto anche a causa dei tanti lockdown imposti nel nostro paese per cercare di sconfiggere il Covid-19. Scopriamo maggiori dettagli.

Netflix raggiunge 200 milioni di utenti iscritti

Netflix ha raggiunto quota 200 milioni di iscritti, grazie al quale può fregiarsi del titolo di servizio di streaming multimediale con più iscritti al mondo. Per avere un’idea, Disney+ può vantare quasi 87 milioni di abbonati. Il primo trimestre del 2020 è stato straordinario in senso positivo per l’andamento degli abbonamenti a Netflix, certamente favorito dalla pandemia, mentre l’ultimo trimestre ha visto una crescita ridimensionata.

Il colosso dello streaming multimediale ha anche confermato di essere in procinto di lanciare la nuova funzionalità Shuffle Play, per abilitare la riproduzione casuale dei contenuti successivi. La funzionalità proporrà dei contenuti selezionati casualmente anche in base alle preferenze dell’utente, e dunque potrebbero provenire dalla lista dei preferiti o da contenuti visti parzialmente.

Tornando al successo di Netflix, si deve riconoscere che è sotto gli occhi di tutti e ci fa riflettere su come il servizio ha cambiato le nostre abitudini di accedere all’intrattenimento dal momento del suo arrivo sul mercato: lo streaming multimediale proposto da Netflix permette di accedere ai contenuti che vogliamo quando vogliamo e per quanto tempo vogliamo, persino dalla piattaforma che vogliamo. La sua flessibilità, anche in termini di abbonamento che è sostanzialmente senza vincoli contrattuali, lo pone davvero come una tipologia di TV del futuro.