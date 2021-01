L’iPhone pieghevole è sicuramente il dispositivo Apple più discusso del momento ma non poche attenzioni stanno attirando anche i device il cui arrivo è previsto nei prossimi mesi. Quelli che potrebbero essere i nuovi iMac, insieme al prossimo MacBook Pro, sono già stati argomento di alcune indiscrezioni ma ora tocca a quello che sarà il prossimo iPad Pro lanciato da Apple.

Apple iPad Pro: il design nuovo modello potrebbe non sfoggiare particolari novità!

L’iPad Pro che sarà presentato da Apple nel corso dei prossimi mesi è apparso in alcuni rendering diffusi in rete dal portale 91Mobiles, che permettono di conoscere quello che potrebbe essere il design del nuovo dispositivo e di prendere atto della possibilità di non assistere al lancio di un device dotato di particolari novità estetiche.

Il dispositivo mostrato dalle immagini recentemente trapelate si mostra in una veste molto simile a quella degli attuali modelli in commercio. Il nuovo iPad Pro pensato da Apple, dunque, potrebbe mantenere invariato il display da 12,9 pollici pur sfoggiando delle cornici ancora più sottili. Sul retro potrebbero rimanere invariati i sensori inseriti all’interno di un comparto fotografico dalla forma quadrata. Sempre presente la ricarica wireless per l’Apple Pencil e la porta USB posta nella parte inferiore del dispositivo. Le indiscrezioni non riferiscono ancora se sarà presente il Touch ID ma con ogni probabilità Apple manterrà il Face ID.

Sul periodo di lancio del nuovo iPad Pro di Apple non sono ancora trapelate informazioni dettagliate ma a riguardo arriveranno sicuramente maggiori notizie nelle prossime settimane.