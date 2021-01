Nelle ultime ore sono trapelate interessanti notizie sui piani per il 2021 che ha il colosso californiano Apple. Dopo aver visto cosa ha in serbo per il prossimo anno la casa di Cupertino in tema MacBook, iMac e Mac Pro, è ora di sbirciare cosa potrebbe riservarci il comparto smartphone.

Secondo quanto rivelato da Bloomberg, il colosso starebbe lavorando sui display pieghevoli, anche se potrebbe non essere questa la vera novità del 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple lavora ai display pieghevoli, ma quali novità porterà il 2021?

Apple starebbe concretamente testando i display pieghevoli per integrarli in futuro sui suoi iPhone. Le notizie disponibili al momento indicano un futuro abbastanza lontano: attualmente Apple starebbe testando unicamente i display e non il resto della scocca, pertanto gli iPhone pieghevoli potrebbero essere lontani alcuni anni da ora.

Il look dei prototipi che sta testando Apple sono simili agli attuali pieghevoli di Samsung e Motorola. Tuttavia, la casa di Cupertino starebbe lavorando all’implementazione di una cerniera minimamente visibile. Se gli iPhone pieghevoli ci sembrano lontani, il 2021 potrebbe riservare comunque una novità degna di tale aggettivo: Apple potrebbe infatti finalmente integrare il Touch ID sotto il display per il riconoscimento dell’impronta digitale e abilitare lo sblocco biometrico.

Tale tecnologia è in fase di test da qualche anno, e il 2021 potrebbe essere l’anno buono per il suo lancio sul mercato, visto che ormai il Face ID ha subito una battuta di arresto in termini di appeal a causa dell’ormai quotidiano uso di mascherine per il viso. Bloomberg infine ha riferito che nel 2021 Apple potrebbe anche lanciare il suo AirTags, mentre altre novità sono in agguato sul fronte iPad: la variante Pro potrebbe ricevere un aggiornamento con display Mini LED, mentre una variante entry-level di iPad potrebbe essere lanciata nel corso del 2021. Non ci resta che attendere altre indiscrezioni sull’argomento 2021.