Gli ex clienti WindTre potrebbero ricevere nei prossimi giorni degli SMS particolarmente interessanti. Il gestore ha infatti dato avvio a una nuova campagna di SMS winback con la quale propone di effettuare il trasferimento del numero; e procedere con l’attivazione di una delle migliori offerte di sempre.

WindTre offre la Go 50 Fire Plus Limited Edition ai suoi ex clienti!

La WindTre Go 50 Fire Plus Limited Edition è la tariffa attualmente proposta agli ex clienti del gestore, i quali possono richiederne l’attivazione soltanto dopo aver ricevuto l’apposita comunicazione via SMS da parte dell’operatore. WindTre consente di effettuare nuovamente la portabilità del numero e acquistare, quindi, la nuova SIM presso uno dei suoi punti vendita entro il 18 gennaio, salvo ulteriori proroghe.

Gli utenti che ricevono la possibilità di richiedere l’offerta possono andare incontro all’acquisto della SIM e all’attivazione senza sostenere alcuna spesa. Ogni mese, poi, hanno l’opportunità di usufruire dei seguenti contenuti: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

Il costo da sostenere per il rinnovo della tariffa ammonta a soli 6,99 euro al mese e potrà essere saldato direttamente tramite credito residuo. Gli ex clienti, completata l’attivazione, potranno quindi scaricare anche l’app ufficiale del gestore WindTre, che consentirà di richiedere assistenza, ricaricare la SIM; e personalizzare la propria offerta tramite le promozioni aggiuntive proposte dall’operatore. L’applicazione, inoltre, permette di monitorare i consumi effettuati e lo stato della propria tariffa.

Si ricorda che la tariffa potrà essere attivata soltanto dagli ex clienti che ricevono l’SMS dal gestore. Nel caso in cui si desiderasse comunque verificare la disponibilità dell’offerta sarà possibile recarsi in uno dei negozi WindTre.