WindTre anche in questo mese di Gennaio punta molto su un target di pubblico ben preciso: il provider arancione vuole attirare alle sue sponde quanti più utenti giovani possibile. Per farlo, l’operatore ha ripensato ad una sua oramai classica tariffa di listino: la WindTre Student. Questa promozione si presenta ora con nuove soglie di consumo, a fronte di un costo estremamente vantaggioso.

WindTre, un nuovo pacchetto di consumi per l’offerta Student

Gli utenti che optano per la WindTre Student avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la possibilità di navigare liberamente in rete con 80 Giga. Le soglie internet sono utili per la connessione sotto rete 4G. Il costo della promozione è di 9,99 euro ogni trenta giorni. Rispetto alla precedente versione della tariffa vi è quindi uno sconto netto di 2 euro.

La tariffa di WindTre è disponibile all’attivazione sia online sia nei punti vendita. Solo gli abbonati under 20 però potranno beneficiare di questa tariffa. Fondamentale inoltre sarà l’attivazione del metodo di pagamento Easy Pay, con la fatturazione automatica su carta di credito, di debito o su conto corrente.

Oltre a questa già vantaggiosa offerta, WindTre ha anche un’altra opzione alternativa per i giorni. Il gestore, infatti, mette in campo anche la tariffa WindTre Young. In questa circostanza la ricaricabile è disponibile per tutti coloro che hanno età uguale o inferiore ai 30 anni. Le soglie di consumo prevedono chiamate senza limiti verso tutti più 80 Giga internet. Il prezzo per il rinnovo mensile è di 11,99 euro al mese.