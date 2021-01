Sky, dopo il lancio dello scorso anno, anche in questo 2021 punterà molto sulla Fibra Ottica. La neonata media company vuole garantire agli abbonati servizi sempre più di qualità: replicano un modello già disponibile in Regno Unito ed Irlanda, Sky unisce quindi i servizi di telefonia a quelli satellitari. La vera novità per gli utenti è però nelle iniziative commerciali: la Fibra Ottica può essere infatti a costo zero.

Sky, le migliori offerte con Fibra a costo zero

In linea con la sua oramai storica politica commerciale, Sky vuole favorire quegli abbonati che nel corso degli anni hanno dimostrato piena fedeltà nei confronti della pay tv. Proprio chi non ha mai effettuato richiesta di disdetta, previa iscrizione sulla piattaforma Extra, avrà la possibilità di usufruire dei servizi internet in maniera gratuita.

Sky garantisce, nello specifico, tre mesi a costo zero per i servizi di telefonia a chi è cliente da almeno un anno. Ci sono, invece, ben sei mesi gratuiti per gli utenti che hanno piano attivo da almeno sei anni.

Sul fronte delle offerte vi sono altre novità. In aggiunta alle iniziative per la componente satellitare, Sky rende ora disponibili promozioni all inclusive con ambedue i servizi. La tariffa più conveniente per il pubblico ha un costo di 39,99 euro. A questo prezzo i clienti avranno il ticket Intrattenimento, per quanto concerne la pay tv, più la Fibra ottica senza limiti per la navigazione internet. Il costo è bloccato per i primi 18 mesi. Gli utenti inoltre potranno aggiungere ticket extra per la pay tv alla promozione.