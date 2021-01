Oggi siamo abituati a dispositivi che fanno praticamente di tutto, anche “il caffè”, come si suol dire. Eppure, nonostante lo smartphone sia diventato oggi fondamentale nella vita di un individuo (specie in tempi di pandemia), nessuno ha dimenticato il buon vecchio telefonino. Piccolo, compatto, con una batteria in grado di durare per giorni ed indistruttibile.

Se hai conservato un vecchio cellulare degli anni Novanta o dei primi Duemila, e di quel cellulare non te ne fai un bel niente, potresti considerare di rivenderlo ad un collezionista. Molte persone, infatti, sono disposte a pagare delle belle cifre per allargare la propria collezione con modelli curati e funzionanti.

Nostalgia portami via: questi vecchi cellulari possono valere fino a migliaia di euro

Ecco, dunque, alcuni vecchi cellulari che, se tenuti in ottime condizioni e completi di tutti gli accessori originali, possono fruttarti un bel po’ di soldi.

Nokia 8110, è tra i primi cellulari dall’inconfondibile design con slider. Può essere valutato fino a 300 euro.