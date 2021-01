Dopo gli aggiornamenti apportati al pacchetto di offerte operator attack, WindTre attua una nuova mossa e da il via a una nuova campagna di SMS winback rivolta esclusivamente agli ex clienti. Questi ultimi nei prossimi giorni, quindi, potrebbero ricevere una comunicazione via SMS da parte del gestore WindTre che proporrà di effettuare nuovamente la portabilità del numero così da ricevere la possibilità di attivare l’incredibile offerta WindTre Go 50 Fire Plus Limited Edition a un costo di soli 6,99 euro al mese.

WindTre Go 50 Fire Plus Limited Edition: ecco la nuova offerta a 6,99 euro dedicata agli ex clienti!

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus Limited Edition è rivolta soltanto agli ex clienti che ricevono l’apposito SMS da parte del gestore; e che decidono di conseguenza di trasferire nuovamente il loro numero a WindTre procedendo con l’acquisto di una nuova SIM.

La tariffa WindTre prevede una spesa di soli 6,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Fino ad ora, l’offerta è stata rivolta soltanto ai clienti Iliad che desideravano procedere con il passaggio a WindTre utilizzando il sito ufficiale del gestore e richiedendo così l’attivazione di una nuova SIM con portabilità. Adesso, la versione Limited Edition è rivolta anche ad alcuni ex clienti, i quali possono attivare la tariffa e ottenere la SIM gratuitamente ma hanno tempo soltanto fino al 18 gennaio 2021 per completare l’attivazione, che potrà essere effettuata recandosi in uno dei numerosi punti vendita messi a disposizione dal gestore.