È in corso l’aggiornamento del pacchetto delle offerte di WindTre. L’operatore telefonico sta dando il via ad offerte davvero incredibili. Infatti tanti Giga per navigare a partire da 6,99 euro al mese.

WindTre Go: la nuova offerta che regala 100 Giga al mese

Sono proprio un regalo le nuove offerte di WindTre Go. Attivabili dai rivenditori autorizzati includono sempre minuti illimitati e 200 sms. Inoltre per tutte queste offerte il costo della sim sarà omaggiato da WindTre invece di 10 euro. Da una all’altra Cambiano solo i Giga di navigazione e le relative tariffe a seconda dell’operatore di provenienza.

Dunque, chi proviene da Poste Mobile, Fastweb e altri operatori virtuali potrà scegliere la GO.100 Star+ Easy Pay LE che prevede 100 Giga di traffico dati al costo di 7,99 euro. L’addebito mensile sarà automatico su carta di credito o conto corrente. Diversamente il costo sarà di 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione è in promozione a 6,99 euro una tantum anziché 49,99 euro vincolata a 24 mesi. In caso di recesso anticipato saranno addebitati i restanti 43 euro scontati in base ai mesi di permanenza.

Per la WindTre GO.50 Fire+ LE il traffico dati scende a 50 Giga e il costo mensile è di 6,99 euro con ricarica su credito residuo. L’attivazione in questo caso è gratuita.

WindTre prevede anche un’offerta con l’abbinamento di uno smartphone a rate. Sempre su addebito automatico la Smart Pack&GO Flash+ prevede 100 Giga di traffico dati a 8,99 euro al mese. In più un catalogo di modelli molti dei quali ad anticipo 0. Anche in questo caso il costo di attivazione è gratuito. Al contrario chi proviene da Iliad dovrà pagare il costo standard della sim che ammonta a 10 euro.

Ecco le offerte per i clienti provenienti da Iliad

Per chi proviene da Iliad le offerte sono la WindTre GO 50 Star che con 50 Giga costa 7,99 euro al mese più 6,99 euro di attivazione una tantum. Per la GO 100 Flash Easy Pay ci sono 100 Giga al costo di 8,99 euro al mese con addebito diretto, invece di 9,99 euro se l’addebito avviene su credito residuo.

Più alte invece le offerte che WindTre propone per chi proviene da Lycamobile e Kena Mobile. Con la WindTre GO 100 Ultra Easy Pay a 10,99 euro al mese i clienti avranno a disposizione 100 Giga di traffico dati. Il costo di attivazione sarà di 6,99 euro.

Interessanti queste nuove offerte di WindTre che potranno anche essere attivate con il servizio Negozio a Casa.