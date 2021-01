Ogni mese, ormai, Netflix accoglie all’interno del proprio catalogo contenuti del tutto nuovi, che siano essi produzioni originali oppure di terze parti. Nel mese di Dicembre 2020, non a caso, sono stati molteplici i film e le serie TV a tema natalizio introdotte sulla piattaforma ed apprezzate dagli utenti del colosso Americano. Ciononostante, però, in molteplici casi Netflix è costretto a rinunciare ad alcune produzioni per far spazio ai nuovi titoli in entrata nel catalogo. Se quindi la sit-com Friends è riuscita a salvarsi, purtroppo non tutti i titoli in difficoltà sono riusciti ad ottenere lo stesso risultato. Scopriamo quindi di seguito la lista completa dei titoli cancellati definitivamente da Netflix.

Netflix: ecco la lista completa delle ultime cancellazioni

Di seguito riportiamo la lista di tutti i film e le serie TV cancellate nel corso degli ultimi mesi:

Gossip Girl

Homeland

The Principal

DanMachi

Knights of Sidonia

Terror in Resonance

Sword Oratoria

Mini Cuccioli

Topo Tip

AJ and the Queen

Alexa & Katie

Altered Carbon

Away

Merry Happy Whatever

Messiah

Mindhunter

Pretty Little Liars – a partire dal 14 Gennaio

Sherlock – a partire dal 14 Gennaio

Tra queste, quindi, la cancellazione di Gossip Girl dal catalogo di Netflix è in assoluto quella maggiormente criticata dagli utenti del servizio. Nonostante sia un classico ormai datato, sono ancora in molti gli utenti che si dedicano al rewatch dell’intera serie televisiva.