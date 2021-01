La pandemia di Covid-19 non ha risparmiato nessuno, ne tantomeno gli attori ed i lavoratori dello spettacolo. Centinaia di produzioni originali Netflix, di fatto, sono state costrette a sospendere le riprese a causa della forte avanzata del coronavirus in tutto il pianeta. Ad oggi, dunque, milioni di fan non attendono altro che il rilascio di nuovi episodi per le proprie serie TV preferite. Tra le più attese, però, non possiamo non citare Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis. Scopriamo di seguito cosa ci attende in futuro.

Stranger Things, Lucifer e Vis a Vis: ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi del 2021

Iniziamo parlando di Lucifer. Come ben sappiamo, nel mese di Agosto 2020 i fan della serie hanno avuto la possibilità di visionare i primi 8 episodi della quinta stagione. Ciononostante, però, a causa della pandemia di Covid-19 le riprese sono state interrotte per diversi mesi, il che ha causato degli enormi ritardi sulla tabella di marcia. Ad oggi non ci sono novità su possibili date di rilascio ma, alcuni giorni fa, sono stati pubblicati online i titoli ufficiali dei prossimi 8 episodi. Scopriamoli di seguito:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Nel caso di Stranger Things, invece, la situazione risulta essere leggermente diversa. Nonostante il cast sia riuscito a tornare sul set solamente nel mese di Settembre, a quanto pare la quarta stagione della serie televisiva potrebbe essere rilasciata molto presto. Secondo alcuni leak apparsi online, di fatto, la data di rilascio di Stranger Things 4 potrebbe essere fissata per il prossimo 21 Agosto 2021.

Terminiamo infine con Vis a Vis. Dopo il successo ottenuto dello spin-off “Vis a Vis: El Oasis”, milioni di fan in tutto il mondo hanno cercato di spingere la produzione a realizzare una nuova season. Ciononostante, però, diversi mesi fa lo stesso ideatore Ivan Escobar affermò quanto segue: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”