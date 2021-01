Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente per il mercato indiano il nuovo top di gamma del sub-brand del produttore cinese Vivo. Si tratta del nuovo iQOO 7, un device dotato di specifiche tecniche davvero elevate e che fa delle performance il suo punto di forza.

Ufficiale il nuovo Vivo iQOO 7: ecco le specifiche

Il nuovo smartphone top di gamma del sotto brand di Vivo si presenta come un device davvero completissimo dal punto di vista tecnico. In primis, il processore è l’ultimo arrivato di casa Qualcomm, il SoC Snapdragon 888, ed è supportato da memorie super veloci. Troviamo infatti 128 oppure 256 GB di storage interno di tipo UFS 3.1 con una architettura Multi-Turbo 5.0, mentre la RAM è di tipo LPDDR5 ed è da 8 oppure 12 GB.

Notevole anche il display. Sul fronte, infatti, il nuovo iQOO 7 può vantare la presenza di un ampio schermo AMOLED con una diagonale da 6.62 pollici in risoluzione FullHD+. Il refresh rate è pari a 120 Hz, vi è il supporto all’HDR10+ e, come ultima chicca, vi è un nuovo sistema denominato Monster Touch. Quest’ultimo rende alcune zone dello schermo più sensibili al tocco e sono pensate soprattutto per l’ambito gaming.

Il design posteriore sembra invece piuttosto ispirato a quello del Vivo X60 Pro, soprattutto per quanto riguarda la disposizione dei sensori fotografici. Questi, in particolare, sono tre e sono rispettivamente da 48(con stabilizzazione ottica dell’immagine)+13(sensore grandangolare)+13(teleobiettivo 50 mm) megapixel. Una delle ultime novità, riguarda inoltre la presenza del supporto alla nuova super ricarica rapida da addirittura 120W. Nello specifico, con questa feature è possibile ricaricare in soli 15 minuti la batteria dello smartphone.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo top di gamma di Vivo, il nuovo iQOO 7, verrà distribuito ufficialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale con 8/128 GB di circa 480 euro, mentre la versione con 12/256 GB verrà distribuita a circa 530 euro al cambio.