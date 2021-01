Il volantino Bennet interamente dedicato al 2021 si gioca le proprie carte, nella speranza ad ogni modo di tornare a convincere gli utenti all’acquisto di tecnologia generale, senza obbligarli a spendere cifre sempre più alte o economicamente dispendiose.

Il risparmio è alla portata di ognuno di noi, a partire dalla possibilità di accedervi direttamente dai vari punti vendita dislocati per il territorio, è bene ricordare infatti che gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale, ma ogni utente potrà acquistare solamente recandosi fisicamente in negozio. Ogni prodotto viene comunque commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed in versione sbrandizzata.

Bennet: le offerte del volantino non hanno rivali

Le offerte del volantino Bennet emozionano per la loro capacità di riuscire a scontare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, come ad esempio un Apple iPhone 11 di ultima generazione, recentemente soppiantato dall’iPhone 12, ma ancora perfettamente in grado di convincere con prestazioni decisamente all’altezza della situazione. Il suo prezzo finale di vendita è relativamente ridotto, poiché per la versione da 64GB di memoria interna saranno necessari solamente 599 euro.

In alternativa, avvicinandosi al sistema operativo Android, si potranno scovare fortissimi sconti applicati su prodotti del calibro di Xiaomi Redmi 9AT, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A71 o simili. Tutti comunque in vendita a prezzi che non superano i 399 euro.

I dettagli della campagna promozionale discussa nel nostro articolo, sono raccolti direttamente nelle pagine che trovate qui sotto.