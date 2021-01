Esselunga rilancia la sfida alle dirette rivali, quali sono Unieuro e MediaWorld, con un volantino che riesce ancora una volta a soddisfare le nostre richieste, permettendo l’accesso ad un prodotto complessivamente di qualità elevata, ad un prezzo molto allettante.

Tutto ruota attorno alla solita offerta tech, già vista ed apprezzata in passato; di base è possibile accedere ad un unico sconto applicato sul singolo modello, con possibilità di acquisto esclusivamente in negozio, non online sul sito ufficiale. Le scorte sono assolutamente limitate, ciò sta a significare che sebbene la campagna abbia validità fino al 13 gennaio, le disponibili potrebbero terminare prima del previsto.

Scoprite in esclusiva i nuovi codici sconto Amazon, li trovate gratis sul nostro canale Telegram.

Esselunga: le offerte sono alla portata di tutti

Il prodotto centrale del volantino Esselunga è la Xiaomi Mi Band 5, una smartband estremamente economica, ma altrettanto qualitativa, in vendita a 29,90 euro. Il suo plus è proprio l’ottimo rapporto qualità/prezzo, poiché la scheda tecnica parla di un ampio display AMOLED da 1,1 pollici completamente a colori, seguito dai soliti monitoraggi dei dispositivi di questo tipo (passi, distanza percorsa, calorie bruciate, sonno e simili), per finire con una batteria incredibile, la quale permette l’utilizzo del dispositivo per 14 giorni continuativi.

Un prodotto estremamente interessante, da consigliare a tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo impiego di denaro. Da Esselunga può essere acquistato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita in cui è stato effettivamente completato l’acquisto. I dettagli del volantino sono disponibili sul sito ufficiale.