Ormai si sente spesso parlarle di Tesla. Dalle stazioni di ricarica Supercharger, all’idea di produrre un’auto dal costo un po’ più accessibile. Ma i dati che lasciano di stucco sono quelli relativi alle auto che l’azienda di Elon Musk ha consegnato nel 2020.

Un record incredibile: quasi 500 mila auto consegnate da Tesla nel 2020

Sono quasi 500.000 mila le auto che Tesla ha consegnato lungo tutto il 2020. L’azienda di auto elettriche “per eccellenza” ha messo a segno il miglior risultato da quando ha inviato la sua avventura nel mondo dell’automotive. Risultato che ha dell’incredibile se si pensa che il mercato dell’auto a causa della pandemia ha subìto una contrazione importante. Al contrario Tesla è in crescita del 36% rispetto all’anno 2019.

Sono esattamente 499.550 i modelli che Tesla ha consegnato nell’anno appena trascorso. Nello specifico 442.511 per le Model 3 e le Model Y, mentre 57.039 per le Model S e le Model X. Solo per un soffio non è stato raggiunto il mezzo milione di modelli consegnati. Un risultato importante se si pensa che nel 2019 le auto che hanno raggiunto i clienti sono state 367.500.

All’inizio di gennaio dello scorso anno la casa americana aveva previsto di poter superare tranquillamente il mezzo milione di vetture vendute. Purtroppo tra questa previsione e la sua realizzazione si è messo di mezzo il coronavirus che ha contratto di non poco i mercati del settore. Nonostante ciò Tesla nel quarto trimestre ha visto un’impennata delle vendite con un botto da 180.570 vetture in consegna. Ovviamente tutto questo nonostante la chiusura temporanea di alcune fabbriche nella scorsa primavera.

Un risultato reso possibile grazie ai forti e costanti investimenti che Tesla continua a fare. Basti pensare al già avviato progetto di costruzione di due nuovi siti produttivi a Berlino e ad Austin in Texas. Oltre all’aumento della produzione nello stabilimento di Shanghai in Cina.

Tesla è un’azienda che farà ancora parlare molto di sé non solo per la diatriba diesel ed elettrico, ma anche per tutte le innovazioni che metterà in campo in questi anni per raggiungere risultati davvero importanti.