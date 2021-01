Vodafone presenta la propria offerta con alle spalle ben 50 giga di traffico dati al mese, una soluzione che al giorno d’oggi non richiede un esborso particolarmente elevato, se considerati i contenuti posti sul piatto, ed a disposizione di ogni singolo utente.

La promozione prende il nome di Special Unlimited, è distribuita esclusivamente in versione operator attack, di conseguenza l’accesso è riservato solamente ai possessori di determinate SIM ricaricabili, nel nostro caso parliamo di TIM, CoopVoce o Tiscali Web, pronti a richiedere la portabilità del numero originario.

Per accedere all’offerta di Vodafone saranno necessari 15,01 euro, suddivisi in 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, 5 euro di credito residuo già inclusi, per finire con 5,01 euro per la promo in sé. Tutti saranno da versare direttamente in negozio quando verrà richiesta.

Vodafone: i contenuti dell’offerta sono invidiabili

I contenuti dell’offerta di Vodafone sono assolutamente invidiabili, con una spesa effettiva di soli 9,99 euro al mese, la suddetta propone al pubblico 50 giga di internet in 4.5G, illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire con SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri.

Il pagamento del canone è previsto direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, non sono attivi vincoli contrattuali di durata, di conseguenza il cliente potrà tranquillamente richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza effettivamente dover pagare penali o versare costi aggiuntivi di alcun tipo. La massima velocità di navigazione raggiungibile è pari a 600Mbps in download, solo ed esclusivamente con smartphone abilitato ed in perfette condizioni di ricezione del segnale telefonico.