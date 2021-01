Negli ultimi mesi il catalogo di Netflix è stato caratterizzato dall’introduzione di molteplici nuovi titoli. Tra questi, dunque, non possiamo non citare i seguenti:

(Serie tv) Grand Army

(Serie tv) Nero a metà, seconda stagione.

(Serie tv) La Révolution

(Serie tv) Gli ultimi ragazzi sulla Terra, Libro 3

(Serie tv) Star Trek: Discovery, terza stagione

(Serie tv) Qualcuno deve morire

Nonostante il colosso Americano proponga un’offerta televisiva cosi vasta, ad oggi gran parte dell’utenza non attende altro che il rilascio di nuovi episodi per le serie televisive ormai più famose. A tal proposito, dunque, scopriamo di seguito tutte le ultime novità legate ai titoli Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis.

Stranger Things, Lucifer e Vis a Vis: ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi del 2021

Iniziamo parlando di Lucifer. Come ben sappiamo, gli appassionati della serie televisiva hanno avuto la possibilità di accedere in anteprima ai primi 8 episodi della quinta stagione. Ad oggi, dunque, l’hype per la seconda parte è estremamente alto ma, purtroppo, il periodo di pandemia che stiamo vivendo ha costretto la produzione a far slittare la data di rilascio. Ciononostante, però, di recente sono stati resi pubblici i titoli ufficiali dei nuovi episodi. Ecco li seguito:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Per quanto riguarda Stranger Things, invece, la situazione pare essere ancor più complicata. Stando a quanto confermato dai protagonisti della serie, il cast è tornato ufficialmente sul set pochi mesi fa, esattamente nel mese di Settembre 2020. Non è ancora chiaro, dunque, quando verranno rilasciati i nuovi episodi ma, secondo recenti leak, la data più vicina potrebbe essere il prossimo 21 Agosto 2021.

Terminiamo infine con Vis a Vis. Sono in molti a chiedersi se verrà rilasciato un continuo dello spin-off “Vis a Vis: El Oasis” visto il successo ottenuto negli ultimi mesi. Ciononostante, però, poco tempo fa lo stesso ideatore Ivan Escobar affermò quanto segue: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”