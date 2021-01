Iliad: ecco la Flash 70, cosa offre e quanto durerà ancora

Il momento in cui Iliad ha scelto l’Italia come suo territorio prossimo per diffondere la sua rivoluzione, ha visto diversi utenti essere pervasi dallo scetticismo. Proprio per questo motivo in tanti hanno aspettato prima di sottoscrivere una delle tante offerte lanciate gradualmente dal gestore. Questi hanno rappresentato in pieno ciò che Iliad vuole rappresentare, ovvero qualità, quantità e convenienza allo stesso tempo. Tutte queste caratteristiche si sono ripetute nei mesi fino ad arrivare ad oggi, tre anni da quando il provider è arrivato ufficialmente.

Il grande merito di Iliad è stato quello di conservare le solite offerte, senza mai cambiarle di una virgola. Attualmente alcune sono ancora disponibili sul sito ufficiale con i soliti prezzi ma soprattutto con i soliti contenuti. Inoltre c’è da segnalare il ritorno di un’offerta molto interessante che rappresenta il top da parte del gestore.

Iliad, ritorna la Flash 70 che ha fatto innamorare tutti gli utenti durante gli scorsi mesi

Iliad ha ripristinato una delle offerte migliori che il mercato della telefonia mobile italiana abbia mai visto prima d’ora. Stiamo parlando della ormai celebre Flash 70, soluzione mobile che risulterebbe congeniale per l’utilizzo di qualsiasi utente. Questa infatti al suo interno include i migliori contenuti nella misura massima, partendo dai minuti fino ad arrivare ai giga.

La prova in questione infatti offre minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è davvero sorprendente: 9,99 € al mese per sempre con l’offerta che resta disponibile per i prossimi 12 giorni.