Iliad: la fibra ottica arriva per tutti mentre sbanca la Flash 70

Non ci sono più parole per descrivere una realtà come Iliad, la quale inizialmente era oggetto di grande scetticismo da parte di tantissimi utenti. Nessuno infatti credeva che questo gestore avrebbe potuto ottenere grandi successi in così poco tempo, visto che sono solo tre anni che opera in Italia.

Attualmente Iliad sta dimostrando di poter proseguire la sua scia positiva, soprattutto per quanto riguarda le offerte. Queste sono state conservate con prezzi e contenuti, proprio come quando sono state lanciate per la prima volta. In questo momento infatti tutti possono notare che è disponibile la promo da 50 giga ma non solo. Da una settimana a questa parte tutti gli utenti si sono accorti che la celebre Flash 70 con minuti ed SMS senza limiti e con 70 giga a 9,99 € al mese per sempre, è ritornata disponibile. Ci sono ancora 12 giorni di tempo per sottoscriverla. Nel frattempo non si parla d’altro che dell’arrivo della fibra ottica a partire dalla prossima estate.

Iliad: ecco tutti i dettagli per quanto riguarda l’arrivo della fibra ottica

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.