Expert continua anche nel 2021 a lanciare campagne promozionali sempre più interessanti, proponendo al pubblico una soluzione con la quale potersi avvicinare ai migliori prodotti in circolazione, senza minimamente essere costretti a sperperare tutto il patrimonio.

Il volantino discusso direttamente nel nostro articolo, risulta essere attivo sia nei punti vendita, che online sull’e-commerce aziendale. Gli utenti che opteranno per acquistare dal divano di casa, devono comunque sapere che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica coinvolta. Non manca ovviamente il finanziamento a Tasso Zero, con versamento della cifra in comode rate fisse mensili.

Expert: queste sono le offerte da non perdere

Le offerte Expert sono assolutamente da non perdere, tra le migliori annoveriamo sicuramente Apple iPhone 11 Pro, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, uno dei più richiesti e desiderati di tutto il 2020, finalmente in vendita a meno di 1000 euro. Il suo prezzo sarà infatti di 949 euro, per la versione no brand e con la garanzia di 24 mesi.

Discorso diverso per quanto riguarda lo Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone ugualmente interessante e performante, ma con un prezzo che corrisponderà a 400 euro in meno del suddetto, fermandosi a soli 549 euro per la versione completamente sbrandizzata.

I due esempi del volantino Expert permettono di capire a tutti gli effetti la qualità di una campagna che si estende ed espande anche verso altre categorie merceologiche. I dettagli li trovate qui sotto.