Il volantino Euronics raccoglie prezzi bassi e cerca di condensarli in una campagna promozionale che strizza irrimediabilmente l’occhio a tutti gli utenti che vogliono spendere poco, e sopratutto sono disposti ad affidarsi alla rateizzazione senza interessi.

Alla base della soluzione corrente trova infatti posto il cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere la rateizzazione, con pagamento tramite il conto corrente bancario, e versamento della prima rata a partire dal mese di Pasqua 2021. Di base il volantino è disponibile in ogni singolo punto vendita, ma potrebbe presentare piccole differenze in relazione al socio di appartenenza; nel nostro articolo vi raccontiamo di Euronics Bruno, controllate però il negozio più vicino alla vostra residenza per maggiori informazioni in merito.

Euronics: tantissime offerte e sconti per gli utenti

Gli utenti che vogliono avvicinarsi al volantino Euronics, potranno fare affidamento su alcuni dei migliori prodotti Apple in circolazione, come ad esempio gli ultimi iPhone 12, in vendita rispettivamente a 939, 1189 e 1289 euro, nelle varianti in crescendo di qualità, ma sempre con soli 64GB di memoria integrata.

Le alternative sono rappresentate da prodotti decisamente più economici, i cui prezzi non vanno oltre i 400 euro, e sono rappresentati da Oppo A91, LG K22, LG K42, Vivo Y11s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 9 o Oppo A15.

Il volantino Euronics lo potete sfogliare nel dettaglio, aprendo le pagine che abbiamo inserito direttamente qui sotto come galleria fotografica.