Se sei un content creator o un’azienda che cerca di utilizzare i Social per far crescere la propria attività e dare più visibilità ai propri prodotti, Instagram ti offre un importante strumento che potrebbe aiutarti ad essere ancora più competitivo: i Reels.

Si tratta di una nuova funzionalità di Instagram che ti permette di creare e modificare brevi video della durata massima di 30 secondi, aggiungendo musica, effetti, didascalie, adesivi e altro.

I Reels possono essere ancora più efficaci delle Storie. Perché? Beh, anzitutto perché non spariscono dopo le ventiquattro ore, ottenendo una certa visibilità in base alla popolarità. In secondo luogo, perché i Reels più popolari appaiono in un’apposita scheda alla quale tutti gli utenti di Instagram possono accedere facilmente dalla Home. In questo articolo, offriremo una serie di consigli per realizzare dei buoni Reels e così conquistare i tuoi follower.

Come si crea un Reels?

Anzitutto, come si crea un Reels? La procedura è piuttosto semplice, anche se si impara poi col tempo a sfruttare bene tutti gli strumenti e le opzioni disponibili.

Per iniziare, tocca l’icona della fotocamera in alto a sinistra nella tua home. Scorri fino a Reels nella parte inferiore dello schermo. Tieni premuto il pulsante di registrazione in basso al centro per registrare, o toccalo una volta per avviare la registrazione e di nuovo per terminare la clip. Puoi anche scegliere di aggiungere un video dalla tua galleria toccando il rullino della fotocamera nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. Per guardare, tagliare o eliminare la clip appena registrata, tocca la freccia rivolta a sinistra. Per aggiungere adesivi, disegni o testo, tocca la freccia rivolta verso destra. Puoi usare il cursore in basso per modificare quando vuoi che il tuo testo appaia nel video. Tocca la freccia rivolta a destra, quindi tocca Cover per cambiare la foto di copertina. Scrivi la didascalia e aggiungi hashtag. Decidi dove vuoi condividere il tuo Reel, se nelle Storie (scomparirà dopo 24 ore) o nella sezione Esplora. Premi su Condividi, poi su Fine.

E’ importantissimo modificare le clip registrate con gli strumenti messi a disposizione, che ricordiamo essere:

Effetti – Chiamato anche “filtri”, questo strumento può essere applicato solo al video registrato all’interno di Reels e deve essere selezionato PRIMA della registrazione. Puoi selezionare uno dei tanti effetti nella galleria di Instagram e registrare più clip con effetti diversi.

Musica – La musica fa parte di Instagram da molto tempo e questo strumento ti consente di scegliere quale brano utilizzare da un’enorme libreria. La musica può essere aggiunta prima o dopo la registrazione e può anche essere aggiunta a video registrati in precedenza.

Testo – Il testo può essere aggiunto dopo la registrazione del video e può essere aggiunto anche a video registrati in precedenza.

Adesivi e GIF – Gli adesivi possono essere aggiunti dopo la registrazione del video e possono essere aggiunti a video registrati in precedenza o video registrati al di fuori di Reels.

Alcune idee…

Le persone amano sentirsi parte di una comunità. E quando crei una community sui social, è importante che i tuoi follower si sentano tuoi amici. Di solito, ad un amico racconti di tutto. Cerca di realizzare un Reel che mostri il lato reale del tuo marchio o del tuo prodotto. Un’idea potrebbe essere un “Instagram vs Reality” o un time-lapse di te e del tuo team che fate qualcosa insieme.

Sei in cerca di idee per creare il tuo primo Reel? Puoi registrare un breve video tutorial, per esempio come eseguire una ricetta o un determinato make-up; o ancora puoi registrare un “dietro le quinte”, un ottimo modo per coinvolgere il tuo pubblico mostrando cosa succede all’interno della tua attività. Oppure, mostra il tuo talento! Che sia il canto, la danza, il disegno, riprendi le tue creazioni e mostrale al mondo. Per chi lavora nel settore della moda, si potrebbe mostrare un cambio di outfit, magari con proposte giorno/sera, o uno stesso capo indossato in diversi modi.

Se hai un podcast, un canale YouTube o qualcosa del genere, usa gli Instagram Reels per anticipare i contenuti in arrivo: condividi un teaser e usa la didascalia per far sapere ai tuoi follower quando e dove possono vedere il video completo. Queste sono solo alcune idee, e non appena inizierai a sperimentare, troverai sicuramente la soluzione giusta per te.