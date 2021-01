Fan di Apex Legends, gioite! Respawn sta dando il via a un nuovissimo evento per il suo famosissimo battle royale: Fight Night. Per questo evento, una conquista della città con Pathfinder, i giocatori abbandoneranno le armi a favore di un buon combattimento corpo a corpo vecchio stile. Oltre a “portalo al parcheggio di Wendy”, Apex introduce anche una nuova modalità di gioco, nuovi cosmetici e diversi piccoli robot che potresti riconoscere da Titanfall 2.

Come funziona questa modalità di combattimento e tutte le novità

Per partecipare a Fight Night, dovrai salire sul ring di pugilato che è apparso sulla mappa dell’Olimpo. Una volta dentro, le tue armi e abilità saranno disabilitate (così come i colpi da fuori dal ring) e sarai in grado di ingaggiare scazzottate a tuo piacimento.

Apex sta anche sperimentando come vengono rilasciati eventi a tempo limitato. Quella che accompagna Fight Night si chiama Airdrop Escalation e, invece di essere presente nella sua playlist, sostituirà la normale modalità battle royale per la durata di questo evento. Fortunatamente, non è molto diverso da quello a cui sono abituati i giocatori. Airdrop Escalation segue la stessa formula di base della modalità battle royale standard, con l’aggiunta di molti più rifornimenti rispetto al normale.

E se i rifornimenti extra non fossero sufficienti, i bot MRVN del bottino di Titanfall 2 punteggeranno anche la mappa. Dando il cinque a questi piccoli amici funky, puoi guadagnare ancora più equipaggiamento. Se vuoi avere un’idea di cosa ti daranno, controlla l’icona sui loro schermi del torace. Una faccia gialla felice è uguale al bottino di livello oro, una faccia triste bianca è uguale al bottino comune, ecc.

In onore del robot Pathfinder di Apex, stiamo anche ricevendo un altro cortometraggio animato di Stories From the Outlands incentrato sulle origini di Pathfinder. È fortemente ispirato ai film polizieschi neo-noir e presenta Pathfinder che è adorabilmente incapace come al solito nel mezzo di omicidi e intrighi.