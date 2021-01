L’ultimo evento di Apex Legends, Fight Night, è ora disponibile. Il nuovo evento a tempo limitato aggiunge un’acquisizione della città a tema Pathfinder a Olympus, una modalità nuova di zecca, oltre due dozzine di cosmetici leggendari ed epici. Da notare, c’è una regolazione particolarmente interessante su come funziona la chiusura dell’anello.

Gli aggiornamenti più interessanti con l’evento Fight Night

Per affrontare la natura caotica degli ultimi combattimenti in una partita, lo sviluppatore Respawn sta modificando il modo in cui l’anello si chiude per i round cinque e sei. L’anello 5 è ora un po’ più grande, ampliato da un raggio di 1500 unità a un raggio di 2000 unità, sebbene si chiuda ancora alla stessa velocità. E l’anello 6 è ora l’ultimo anello di ogni partita, chiudendosi nel corso di 100 secondi.

Questa modifica rimuove completamente gli anelli 7 e 8, che tradizionalmente erano visti solo in una manciata di partite comunque perché la maggior parte delle squadre sono state uccise e un vincitore deciso dagli anelli 5 o 6. Ma quando più squadre sono riuscite a sopravvivere così a lungo, quegli anelli finali erano sempre un insieme di abilità dei personaggi e colpi di fucile da caccia / mitragliatrice: qualsiasi squadra con un Caustic sopravvissuto e la sua abilità definitiva a portata di mano era praticamente garantito per vincere.

Certo, il Ring 6 è ancora un po’ piccolo e svolge regolarmente il suo compito di spingere le squadre rimanenti in un combattimento finale. Ma lascia ancora spazio per alcuni movimenti strategici e abilità oltre a sudare e pregare, quindi fermare la chiusura dell’anello qui è un cambiamento positivo. Per contesto, l’anello 6 di solito fornisce un’area sicura con un diametro di 40 m, mentre l’anello 7 era di 4 m e l’anello 8 era inferiore a 1 m.

La chiusura dell’anello è il cambiamento di qualità della vita più notevole nel nuovo aggiornamento Fight Night, ma ci sono anche alcuni altri ringraziamenti nelle note della patch complete. È stato aggiunto il pulsante a lungo richiesto per rimuovere tutti i punti rossi dal menu: basta premere “Segna tutto visto” nelle schede Legends o Loadout.

Inoltre, il ping di un beacon di respawn ora segnerà il beacon più vicino anche se quel beacon si trova al di fuori della prossima zona sicura, ma solo a condizione che i tuoi compagni di squadra possano raggiungerlo e rigenerarti prima che il prossimo anello lo inghiottisca.