Nonostante i continui problemi del software Android, Huawei continua a offrire hardware per smartphone di alta qualità. In rete sono spuntati i primi rendering di ció che potrebbe essere il prossimo smartphone della societá.

I rendering non ufficiali dell’Huawei P50 Pro sono stati pubblicati dal leaker @OnLeaks. Le immagini non rivelano troppo in termini di design dello smartphone, ma ci sono alcuni dettagli sul display e le dimensioni dell’Huawei P50 Pro.

Huawei P50 Pro, ecco i primi rendering non ufficiali

A quanto pare, il device includerá un display da 6,6 pollici ed una dimensione complessiva di 159×73 mm. Il P40 Pro, l’attuale top di gamma della societá, é dotato di un display da 6,58 pollici e misura 158,2×72,6 mm. Dunque, il nuovo smartphone dovrebbe avere quasi le stesse misure del suo predecessore.

Possiamo essere abbastanza sicuri dell’accuratezza di questo rendering data la reputazione di @OnLeaks, ma per ora non ci sono abbastanza informazioni. Sembra che i pulsanti di accensione e controllo del volume siano sulla parte destra del device, come di consueto. Sebbene nel rendering lo smartphone non sia acceso, é possibile notare un foro per la fotocamera selfie.

Non ci sono ancora dettagli sull’hardware dello smartphone e sulla data di rilascio. Se Huawei continuerá a seguire la sua strada, potremo vedere il device sul mercato a marzo. Potremmo anche vedere un modello Pro Plus. Considerando i continui problemi della societá nel fare affari con aziende statunitensi, sará interessante conoscere come Huawei fornirá componenti per il suo smartphone. Sicuramente sapremo di piú nei prossimi mesi.